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Товарищеские матчи

23 ноября 2017, 08:13

Сборная Эстонии победила Вануату

Юлия ШАЙДУЛЛИНА
Корреспондент
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Сборная Эстонии в товарищеском матче обыграла Вануату со счетом 1:0. Встреча прошла в столице тихоокеанского государства Порт-Виле. Единственный гол на 29-й минуте на свой счет записал нападающий эстонцев Франк Лийвак.

Напомним, ранее обе сборные не смогли отобраться в финальную часть чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Вануату – Эстония – 0:1 (0:1)

Гол: Лийвак, 29 (0:1).

Эстония: Игонен, Тамм, Салисте (Эльхи, 63), Вихманн, Лиландер, Меэл, Леписту, Миллер (Рооснупп, 50), Айнсалу (Кальдма, 86), Проса (Саппинен, 58), Лийвак (Аньер, 58).

Предупреждения: Тамм, 23. Вихманн, 44. Лийвак, 50. Аньер, 59.

Судья: Лакур (Новая Каледония).

23 ноября. Порт-Вила. Стадион "Korman Stadium".

Сборная Эстонии по футболу
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