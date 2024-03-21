Сборная Сербии объявила стартовый состав на матч с Россией

Сборная Сербии объявила стартовый состав на товарищеский матч с Россией.

Сборная Сербии: Петрович, Гайич, Эракович, Павлович, Младенович, Зделар, Лукич, Тадич, Гачинович, Живкович, Йович.

Запасные: Райкович, В. Милинкович-Савич, Митрович, Костич, Машович, Бабич, Михайлович, Самарджич, С. Милинкович-Савич, Баждар.

Ранее сборная России опубликовала стартовый состав на матч.

Матч сборных России и Сербии состоится 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Начало — в 20.00 мск. Игру рассудит бригада турецких арбитров во главе с Ардой Кардешлером. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.