Сборная звезд МЛС проиграла команде чемпионата Мексики

Сборная звезд МЛС проиграла команда звезд чемпионата Мексики в товарищеском матче — 1:4. Встреча прошла на стадионе в Коламбусе.

У победителей голами отметились Максимилиано Меса, Хуан Франсиско Брунетта, Уссама Идрисси и Херман Бертераме. Единственный мяч проигравших на счету колумбийского форварда «Коламбус Крю» Кучо.

За сборную МЛС сыграли Криситан Бентеке, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Федерико Бернардески, Уго Льорис и другие звезды лиги. Нападающий Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.