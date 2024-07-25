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Сегодня, 05:36

Сборная звезд МЛС проиграла команде чемпионата Мексики

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная звезд МЛС проиграла команда звезд чемпионата Мексики в товарищеском матче — 1:4. Встреча прошла на стадионе в Коламбусе.

У победителей голами отметились Максимилиано Меса, Хуан Франсиско Брунетта, Уссама Идрисси и Херман Бертераме. Единственный мяч проигравших на счету колумбийского форварда «Коламбус Крю» Кучо.

За сборную МЛС сыграли Криситан Бентеке, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Федерико Бернардески, Уго Льорис и другие звезды лиги. Нападающий Лионель Месси пропустил встречу из-за травмы.

Жорди Альба
Кристиан Бентеке
Серхио Бускетс
Уго Льорис
Футбол
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