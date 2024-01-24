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Сегодня, 20:16

Семак: «Бардачев забил очень хороший мяч и сыграл достаточно уверенно»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Матвея Бардачева в товарищеском матче с командой «Чонбук Моторс» из Южной Кореи.

— Сегодня дебютный гол забил Матвей Бардачев. Что можете сказать о 17-летнем центральном защитнике?

— Мы, конечно, стараемся ребят, которые хорошо себя проявляют в «Зените-2» и в молодежной команде, привлекать, смотреть. Того же Бардачева мы приглашали на тренировки, взяли на сборы. На сегодняшний день он выглядит хорошо, дали ему возможность выйти с первых минут второго тайма против очень хорошей команды. Опять же, не думаю, что у него было много матчей против команд уровня «Чонбука». Но он проявил себя, на мой взгляд, хорошо. Конечно, есть небольшие ошибки, но они есть у всех. Он забил очень хороший мяч и сыграл достаточно уверенно, — цитирует Семака пресс-служба команды.

В следующем матче на сборе в ОАЭ «Зенит» 27 января сыграет с «Уралом».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-24-sergey-semak-poluchilsya-khoroshiy-sparring.htm
Сергей Семак
ФК Зенит
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