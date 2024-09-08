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Сегодня, 20:35

Семак оценил игру Соболева в дебютном матче за «Зенит»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру новичка сине-бело-голубых Александра Соболева в товарищеском матче против «Кайрата» (4:3).

«Конечно, его состояние еще далеко до максимума. Последнюю игру он провел только против «Оренбурга», это уже давно было, прошло порядка полутора месяцев. Конечно, любой игрок выбьется из игрового ритма. Но, несмотря на это, после первой половины первого тайма, когда тяжело вкатывались ребята в игру, он выглядел неплохо по движению. И во втором тайме хорошо с партнерами взаимодействовал: поучаствовал и в голевой комбинации, и в предголевом моменте, когда забивали. Поэтому, думаю, он сыграл достаточно хороший матч», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Александр Соболев. Соболев в «Зените» — самый токсичный трансфер со времен Дзюбы. Ну так нельзя

«Зенит» объявил о трансфере 27-летнего нападающего 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на сезон.

Источник: Официальный сайт
Александр Соболев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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