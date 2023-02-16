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Сегодня, 12:34

Семак поделился ожиданиями от матча «Зенита» с иранским «Сепаханом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ждет от товарищеского матча с иранским «Сепаханом».

«Соперника посмотрели немного. В чемпионате команда не так много забивает, еще меньше пропускает. Сейчас «Сепахан» находится на первом месте с небольшим отрывом от «Персеполиса». Следующая официальная игра у этих клубов — как раз между собой. Я думаю, что наш матч — важный этап подготовки и для «Сепахана». Я немного разговаривал с Димой Кириченко о чемпионате Ирана, ему понравилась интенсивность и количество молодых местных игроков, которые создают конкуренцию, от которой уровень футбола в стране поднимается. Летом мы играли с «Црвеной Звездой» в Сочи, та игра получилась боевой и интенсивной — думаю, в таком же ключе пройдет и завтрашний матч», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Встреча между «Зенитом» и «Сепаханом» пройдет завтра, 17 февраля. Начало — в 17.00 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Сепахан
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