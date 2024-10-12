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12 октября, 21:36

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Войводиной» в товарищеском матче

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над сербской «Войводиной» (4:1) в товарищеском матче.

В составе петербуржцев Александр Соболев оформил дубль и сделал две результативные передачи, еще по голу забили Густаво Мантуан и Лусиано. У сербской команды мяч на счету Джордже Црномарковича.

— Хороший контрольный матч. Рады, что обошлось без травм. И скорости неплохие, и борьбы было много. То, что нужно для того, чтобы заполнить ту паузу, которая была вызвана матчами сборных. Рады за наших вернувшихся в обойму футболистов — Ильзата Ахметова, Юру Горшкова, Родригао, которые давно не играли, ну и за наших молодых ребят, которые получили определенную порцию положительных эмоций на поле «Газпром Арены» и в составе основной команды. Это тоже памятная дата для них, — сказал Семак.

В следующем матче «Зенит» в рамках 12-го тура РПЛ сыграет 18 октября на выезде с «Акроном».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит

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