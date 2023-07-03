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Сегодня, 11:00

Семак — о восстановлении на Кубке PARI Премьер: «Плана восстановления нет, потому что не хотим терять время»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о плане восстановления игроков между матчами Кубка PARI Премьер.

— Между первыми двумя матчами всего два дня. Какой план восстановления?

— Плана восстановления нет, потому что не хотим терять время. Мы готовимся к официальным матчам. Мы будем дозировать время исходя из нагрузки игроков.

—  Прибыл ли кто из игроков в расположение?

— Нет, все, кто приехал уже работают. Барриос пребывает завтра. Пока нет только Вендела. Родриго восстанавливается. У него свой план подготовки. Пока на него не рассчитываем.

— Как вам первые тренировки Коваленко?

— Безусловно, надеюсь, что увидим его на матче турнира. Саша пропустил много времени, сейчас ему надо привыкать к нагрузкам и нашим требованиям. Парень очень талантливый и перспективный. Надеемся, что его состояние позволит принять ему участие в матче турнира. Мы хорошо знаем его и его качества. Надеемся, что сможем его увидеть. У нас еще есть два матча, которые дадут нам пищу для размышлений. Кто начнет сезон в воротах, решим позже. Мы смотрим не только на матчи, но и на тренировочный процесс.

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче «Кубка PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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