Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:29

Семак — о товарищеском матче против «Сочи»: «Физически тяжело ребятам»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в товарищеском матче.

«Сегодняшний матч порадовал болельщиков большим количеством забитых мячей. Что касается игры, сложно что-то анализировать. Первый наш матч после паузы. Понятно, что физически тяжело ребятам. Но нужно посмотреть, в каком состоянии идет набор формы. Как ребята взаимодействуют друг с другом. Посмотреть на наших новичков, как они понимают структуру и требования, которые у них есть. Работаем потихоньку», — сказал Семак.

Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
3
Обсудить
Читайте также
Американцы отправят на Олимпиаду небинарную легкоатлетку
Соболенко и Александрова снялись с Уимблдона в первый день турнира
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Сальдо указал на значительное снижение активности ВСУ на херсонском направлении
Суд арестовал двух фигурантов по делу о похищении гражданина Италии в Москве
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Химки» в товарищеском матче обыграли «Арсенал»
Виктор Мендес отсутствует на сборах ЦСКА из-за судебного процесса в Чили
Семак: «У «Зенита» сейчас четыре вратаря, решили в первых двух матчах всем дать сыграть»
Семак: «Александр Соболев? Игрок именно такого амплуа, конечно, нужен команде»
Глушенков пока в тени Мостового. «Зенит» разгромил «Сочи» перед стартом сезона
«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Сочи», Кассьерра оформил дубль
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Судья Бобровский не назначил пенальти в пользу «Зенита»