Семак — о товарищеском матче против «Сочи»: «Физически тяжело ребятам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в товарищеском матче.

«Сегодняшний матч порадовал болельщиков большим количеством забитых мячей. Что касается игры, сложно что-то анализировать. Первый наш матч после паузы. Понятно, что физически тяжело ребятам. Но нужно посмотреть, в каком состоянии идет набор формы. Как ребята взаимодействуют друг с другом. Посмотреть на наших новичков, как они понимают структуру и требования, которые у них есть. Работаем потихоньку», — сказал Семак.

Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».