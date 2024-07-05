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Сегодня, 13:09

Силкин: «Думаю, что Тюкавин забьет ОФК минимум один гол»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против ОФК Белград.

«Был на первом матче Братского кубка с «Партизаном», и мне очень понравилась атмосфера: 14 тысяч на трибунах, громко, весело и задорно. И команды были под стать, выдали настоящую драму. Так что жду не менее яркой игры и в матче «Динамо» с ОФК. Думаю, Тюкавин в этот раз реализует свои моменты, забьет минимум один гол, и динамовцы выиграют с запасом. Всех приглашаю на стадион в эту субботу, там будет здорово!» — сказал Силкин «СЭ».

Братский Кубок завершится 7 июля. В летнем турнире принимают участие четыре клуба: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК Белград.

Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
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