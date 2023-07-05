Сергей Веденеев — о матче «Црвена Звезда» — «Зенит»: «Проиграть в этом матче даже полезно»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о матче второго тура Кубка PARI Премьер с «Црвеной Звездой» (1:2).

«Как я уже говорил, проиграть в этом матче «Зениту» даже полезно. Потому что у команды нет международных встреч, проигрывать некому, а в чемпионате России только череда побед. Поэтому все в самый раз сложилось. И я думаю, что тренерский штаб увидел именно то, что предполагал: опять позиционные ошибки в обороне, которые допускают одни и те же игроки. Отмечу, что у некоторых игроков и в первом тайме взаимопонимание явно не налажено», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

В следующем матче турнира «Зенит» сыграет с «Фенербахче», встреча команд состоится 9 июля.