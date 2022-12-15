Шалимов о возможном ретро-матче «Реал» — «Спартак»: «Я не смогу сыграть. Позвоните Мостовому»

Футбольный тренер Игорь Шалимов прокомментировал идею возможного проведения ретро-матча между легендами «Спартака» и «Реала». Игра может пройти в Москве летом 2023 года.

«Как мне идея проведения матча «Реал» — «Спартак»? Лично мне — никак. Я не могу двигаться для того, чтобы играть и принимать участие в подобных товарищеских матчах. Лучше по этому вопросу позвонить Александру Мостовому, ха-ха-ха! Он точно все и всем расскажет», — приводит слова Шалимова Sport24.

Матч планируется посвятить 10-летию кончины легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, гол которого в ворота «Peaлa» (2:1) в матче Лиги чемпионов в 1998 году на «Лужниках», входит в золотую коллекцию турнира.