Николсон: «Хочу забить как можно больше мячей на Зимнем Кубке РПЛ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своем самочувствии и ожиданиях от второй половины сборов московского клуба. Вчера, 6 февраля, красно-белые обыграли «Краснодар» (4:0) в товарищеском матче.

— Прошла половина сборов. Как себя чувствуешь?

— Очень хорошо. Вы сами можете судить по команде. Вчера мы провели хорошую игру, это важная победа перед второй половиной сезона.

— Как себя физически чувствуешь?

— Тоже очень хорошо. И ментально, и психологически все супер. Моя физика постепенно выходит на другой уровень.

— Какие ожидания от второй половины сборов?

— Добиться поставленных целей. Конечно, мы хотим выиграть Зимний Кубок РПЛ. Персонально — хочу забить как можно больше мячей.