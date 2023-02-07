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Сегодня, 18:31

Николсон: «Хочу забить как можно больше мячей на Зимнем Кубке РПЛ»

Шамар Николсон рассказал об ожиданиях от второго сбора «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своем самочувствии и ожиданиях от второй половины сборов московского клуба. Вчера, 6 февраля, красно-белые обыграли «Краснодар» (4:0) в товарищеском матче.

— Прошла половина сборов. Как себя чувствуешь?

— Очень хорошо. Вы сами можете судить по команде. Вчера мы провели хорошую игру, это важная победа перед второй половиной сезона.

— Как себя физически чувствуешь?

— Тоже очень хорошо. И ментально, и психологически все супер. Моя физика постепенно выходит на другой уровень.

— Какие ожидания от второй половины сборов?

— Добиться поставленных целей. Конечно, мы хотим выиграть Зимний Кубок РПЛ. Персонально — хочу забить как можно больше мячей.

«Спартак», набравший 5 очков, возглавляет турнирную таблицу Зимнего кубка Российской премьер-лиги

ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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