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Сегодня, 07:44

Широков: «Позитивно воспринял идею о создании ретроматча между сборной России и «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о готовящемся ретроматче между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

«Позитивно воспринял идею о создании такого матча. Пять, десять лет — ничего не отмечали. А тут 15 лет, еще и 15-го числа. А если исходить из того, что я под 15-м номером играл, вообще отлично. Будет ли это мой матч? Это должен быть матч всех, кто в нем принимает участие, и болельщиков, конечно. РФС организует все на высшем уровне», — цитирует «КП Спорт» Широкова.

РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Матч может состояться 15 июня.

Источник: https://litekp.ru/sport/otmechaem-15-let-15-chisla-ya-eshhe-pod-15-nomerom-igral-roman-shirokov-o-retro-matche-zenit-sbornaya-rossii/
Роман Широков
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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