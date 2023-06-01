Широков: «Позитивно воспринял идею о создании ретроматча между сборной России и «Зенитом»

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал информацию о готовящемся ретроматче между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

«Позитивно воспринял идею о создании такого матча. Пять, десять лет — ничего не отмечали. А тут 15 лет, еще и 15-го числа. А если исходить из того, что я под 15-м номером играл, вообще отлично. Будет ли это мой матч? Это должен быть матч всех, кто в нем принимает участие, и болельщиков, конечно. РФС организует все на высшем уровне», — цитирует «КП Спорт» Широкова.

РФС ведет подготовку события в честь 15-летия победы команды из Санкт-Петербурга в Кубке и Суперкубке УЕФА, а также завоевании сборной страны бронзовых медалей на чемпионате Европы-2008. Матч может состояться 15 июня.