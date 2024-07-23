Худяков в дебютной игре за «Штурм» пропустил один мяч в матче с «Порту»

«Штурм» в товарищеском матче уступил «Порту» со счетом 0:2.

Отличились Марко Груич и Данни Намасо. Вратарь «Штурма» Даниил Худяков дебютировал за австрийскую команду, выйдя на поле после первого тайма и пропустив один мяч.

22 июля «Штурм» объявил о подписании контракта с 20-летним Худяковым. Экс-голкипер «Локомотива» заключил контракт со «Штурмом» до 2028 года на правах свободного агента.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.