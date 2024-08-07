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Сегодня, 21:17

Сафонов и Худяков пропустили по два гола в матче «ПСЖ» и «Штурма»

Алина Савинова
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«ПСЖ» сыграл вничью со «Штурмом» в товарищеском матче в Клагенфурте (Австрия) — 2:2.

Ворота команд защищали российские голкиперы Даниил Худяков и Матвей Сафонов, который провел дебютную игру за парижан.

У французской команды в первые 12 минут встречи отличились Ибраима Мбайе и Карлос Солер. Голы австрийского клуба забили Амади Камара на 15-й минуте и Отар Китеишвили на 43-й.

Перед стартом сезона в лиге 1 «ПСЖ» проведет еще один товарищеский матч — 10 августа команда Луиса Энрике сыграет против «Лейпцига». «Штурм» 11-го числа встретится с «Хартбергом» во 2-м туре чемпионата Австрии.

Товарищеский матч

«Штурм» (Австрия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:2 (2:2)

Даниил Худяков
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Штурм
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