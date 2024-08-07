«Штурм» сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче 7 августа

«Штурм» сыграет с «ПСЖ» в товарищеском матче в среду, 7 августа. Игра пройдет на стадионе «Вертерзе-Штадион» в Клагенфурте (Австрия). Стартовый свисток прозвучит — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию в прямом эфире в России покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

В «ПСЖ» ожидается дебют вратаря Матвея Сафонова. Российский голкипер перешел в парижский клуб 14 июня 2024 года. Соглашение рассчитано до лета 2029-го.

За «Штурм» выступает российский вратарь Даниил Худяков. Воспитанник московского «Локомотива» подписал контракт с австрийским клубом 22 июля этого года.

Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа 2024-го и завершится 17 мая 2025-го.

Высшая лига Австрии стартовала 2 августа 2024-го и завершится 15 марта 2025-го.