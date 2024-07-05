Крунич: «ЦСКА был намного лучше ОФК»

Главный тренер ОФК Симо Крунич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в матче товарищеского турнира.

«ЦСКА был намного лучше сегодня, хорошая команда, хорошие игроки. Мы смотрели молодых футболистов, поэтому матч был очень тяжелым. Атмосфера была прекрасной и очень дружеской, братской, мы счастливы быть здесь», — цитирует ТАСС Крунича.

Также он отметил игру бывшего игрока ЦСКА Милоша Красича, который на 89-й минуте вышел на поле и сделал голевую передачу: «Красич — легенда клуба. Конечно, хорошая игра, он не играл до этого несколько лет».