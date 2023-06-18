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Сегодня, 16:10

Скалони: «Все новички сборной Аргентины сыграют с Индонезией»

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, чего ждет от предстоящей товарищеской встрече против Индонезии.

«Мы дадим игровое время всем новичкам Аргентины. Каждый из них должен прочувствовать, каково это — играть за сборную, которая стала чемпионом мира», — цитирует Скалони пресс-служба сборной.

Ранее аргентинцы обыграли в товарищеском матче Австралию со счетом 2:0. Голами отметились Лионель Месси и Херман Песселья.

Матч между Аргентиной и Индонезией состоится завтра, 19 июня. Начало — в 15.00 мск.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Индонезии по футболу
Лионель Скалони
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