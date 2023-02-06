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Сегодня, 18:52

«Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ

Руслан Минаев
«Сочи» — «Ростов».
Фото ФК «Сочи»
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«Сочи» разгромил «Ростов» во втором туре Winline Зимнего кубка РПЛ — 3:0.

Голы забивали Никита Бурмистров, Лука Джорджевич и Владислав Сарвели.

«Ростов» с 38-й минуты играл в меньшинстве после второй желтой карточки Дениса Терентьева. Первое предупреждение он получил тремя минутами ранее.

Во втором тайме по договоренности команды играли в равных составах.

«Сочи» набрал 3 очка и лидирует в группе. «Ростов» — последний с 1 очком. В другом матче «Спартак» сыграет с «Краснодаром» 6 февраля. Начало — в 20.00 мск.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Ростов» — 3:0 (2:0)

Голы: Бурмистров, 11 (1:0). Джорджевич, 16 (2:0). Сарвели, 58 (3:0).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов (Заика, 62), Дркушич (Цаллагов, 46), Мещанинов (Кусков, 70), Сиссако (Юрганов, 46), Нобоа (Миладинович, 46), Бурмистров (Жоаозиньо, 62), Макарчук (Терехов, 60), Батырев (Юсупов, 46), Джорджевич (Мелкадзе, 46), Сарвели.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Лангович, 46), Прохин (Осипенко, 60), Сильянов (Бочаров, 72), Мелехин (Максецов, 72), Миронов (Байрамян, 61), Щетинин (Сухомлинов, 72), Мельников (Комаров, 46), Селява (Глебов, 60), Полоз (Уткин, 61), Голенков (Комличенко, 61).

Предупреждения: Терентьев, 35. Бурмистров, 51. Миладинович, 77. Глебов, 82.

Удаление: Терентьев, 38.

Судьи: Мешков (Дмитров). Чельцов (Москва), Хатуев (Грозный).

6 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».

Товарищеские матчи. Клубы.
06 февр, 17:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Сочи
3:0
Ростов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Сочи
5
12
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