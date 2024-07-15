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Сегодня, 12:30

«Спартак» — «Насаф»: смотреть трансляцию товарищеского матча

«Спартак» сыграет с «Насафом» в рамках товарищеского матча 15 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» сыграет с «Насафом» в рамках товарищеского матча в понедельник, 15 июля. Матч пройдет на стадионе «ЛУКОЙЛ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Насаф» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 13.55 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Вход на арену для болельщиков откроется за час до начала встречи.

В чемпионате России сезона 2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице. В минувшем сезоне команда из Карши выиграла золотые медали чемпионата Узбекистана.

Футбол
ФК Насаф
ФК Спартак (Москва)
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