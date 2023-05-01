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Сегодня, 21:22

«Спартак» обыграл «Динамо» в ретро-матче Победы

Виталий Косик
Корреспондент
Предматчевое фото легенд «Спартака».
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» обыграл «Динамо» в товарищеском ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве — 2:0.

В составе московской команды отличились Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Состав хозяев был сформирован из легенд волгоградского «Ротора» и московского «Динамо», за «Спартак» сыграли ветераны красно-белых. Команды сыграли два тайма по 30 минут.

«Динамо» — «Спартак» — 0:2 (0:0)

Голы: Павлюченко, Самедов.

«Динамо» Сталинград: Виталий Абрамов, Евгений Алдонин, Максим Бондаренко, Альберт Борзенков, Валерий Бурлаченко, Олег Веретенников, Валерий Есипов, Платон Захарчук, Александр Зернов, Денис Зубко, Павел Могилевский, Михаил Мысин, Николай Олеников, Игорь Семшов, Игорь Симутенков, Максим Тищенко, Александр Точилин, Андрей Чичкин, Евгений Чумаченко, Александр Шмарко, Эрик Яхимович.

Тренерский штаб: Валерий Газзаев, Владимир Файзулин.

«Спартак» Москва: Дмитрий Аленичев, Никита Баженов, Денис Бояринцев, Константин Головской, Андрей Ещенко, Валерий Кечинов, Дмитрий Комбаров, Андрей Коновалов, Алексей Мелешин, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко.

Тренерский штаб: Олег Романцев, Александр Мирзоян, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Никита Симонян.

1 мая. Волгоград. 36640 зрителей.

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ФК Динамо (Москва)
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