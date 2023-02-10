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Сегодня, 17:23

Тавареш и Дуарте выйдут в старте «Спартака» на матч с «Сочи»

Виктория Кравченко
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Сегодня, 10 февраля, в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ сыграют «Спартак» и «Сочи». Встреча состоится в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Дуарте, Джикия, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Кейта Бальде.

Запасные: Селихов, Чернов, Маслов, Рыбусь, Хлусевич, Зорин, Пяткин, Классон, Веденеев, Вит. Шитов, Мартинс, Николсон, Зиньковский, Соболев.

«Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Мещанинов, Маргасов, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели.

«Спартак» — «Сочи»: кто выиграет Зимний кубок РПЛ? Онлайн-трансляция матча

ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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