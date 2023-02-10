Тавареш и Дуарте выйдут в старте «Спартака» на матч с «Сочи»

Сегодня, 10 февраля, в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ сыграют «Спартак» и «Сочи». Встреча состоится в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.00 мск. Команды огласили стартовые составы на матч: «Спартак»: Максименко, Тавареш, Дуарте, Джикия, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Кейта Бальде. Запасные: Селихов, Чернов, Маслов, Рыбусь, Хлусевич, Зорин, Пяткин, Классон, Веденеев, Вит. Шитов, Мартинс, Николсон, Зиньковский, Соболев. «Сочи»: Адамов, Дркушич, Терехов, Мещанинов, Маргасов, Миладинович, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Сарвели. «Спартак» — «Сочи»: кто выиграет Зимний кубок РПЛ? Онлайн-трансляция матча