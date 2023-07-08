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Сегодня, 18:28

«Спартак» сыграл вничью с «Акроном»

Руслан Минаев
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«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» в первом товарищеском матче — 1:1.

Игра проходила в формате два тайма по 35 минут. У красно-белых забил Павел Мелешин.

Вторая игра начнется в 18.30.

5-го числа «Спартак» провел товарищеский матч с «Торпедо» и сыграл вничью — 2:2.

Товарищеские матчи. Клубы

«Спартак» — «Акрон» — 1:1 (1:1)

Голы: Мелешин, 15 (1:0). Понсе, 16 (1:1).

«Спартак»: Максименко (А.Селихов, 50), Литвинов, Дуарте, Мозес, Зобнин, Игнатов, Пруцев, Хлусевич, Денисов, Промес, Мелешин.

«Акрон»: Волков, Ходжаниязов (В.Азаров, 36), Данилкин, Конюхов, Песегов, Килин, Чудин, Савичев, Галкин, Макаров, Понсе (Эльдарушев, 55).

Судья: Сафьян (Москва).

8 июля. Московская область. Стадион «Тарасовка».

ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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