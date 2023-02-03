Сперцян признался, что хочет поиграть в Европе

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что хотел бы продолжить карьеру в Европе.

— Тот «Краснодар», который мы сегодня увидели, насколько это соответствует тому, что будет в сезона? Или это все еще под нагрузками?

— Под нагрузками, не знаю.

— Много слухов о твоем трансфере в прессе было. Ты знаешь, какие есть предложения по тебе в клуб? Какое у тебя сейчас желание: остаться в клубе или уехать?

— Я так же, как и вы, все видел в прессе. Но я ничего не знаю, мне лично никто не звонил, моим родителям и клубу. Я ничего не знаю. Я здесь, я в «Краснодаре».

— Есть ли люди, с которыми ты советуешься по этому поводу?

— Еще пока ни с кем не советовался.

— Но желание поиграть в Европе есть?

— Желание, конечно, есть. Посмотрим, как будет. Но сейчас я здесь, хочу добиться много с «Краснодаром», а там уже посмотрим.

— Какая тебе нравится лига из топ-5?

— Закрыли тему.

— Какой футбол тебе нравится? Может, английский? Французский?

— Краснодарский. А какой смысл этих разговоров? Я игрок «Краснодара», я остаюсь здесь.

Ранее футболист пропустил матч Зимнего кубка РПЛ против «Сочи» (1:0). В этом сезоне 22-летний футболист провел 16 матчей в РПЛ, забив 9 голов и сделав 5 ассистов.