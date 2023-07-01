Спортдир «Фенербахче» Бранко ответил на вопрос, все ли игроки прилетят на «Кубок PARI Премьер»

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко рассказал, все ли игроки прилетят на «Кубок PARI Премьер».

«Завтра мы начнем все процедуры, которые необходимы для того, чтобы прилетел полный состав. Прилетят все, если не будет травм. Для нас этот турнир важная часть предсезонной подготовки. Для нас будет нелогично лететь сюда не основным составом», — заявил Бранко.

Ранее сообщалось, что нападающий Эдин Джеко и другие легионеры команды из-за политической ситуации не хотят ехать в Россию на «Кубок PARI Премьер».

«Кубок PARI Премьер» пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. За трофей поборются «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».