США разгромили Уругвай

Сегодня, 04:54
Сборная США крупно обыграла Уругвай в товарищеском матче — 5:1. Игра прошла на стадионе «Рэймонд Джеймс» в Тампе.
На 17-й минуте Себастьян Берхалтер открыл счет. Затем Александр Фримэн оформил дубль, а Диего Луна довел счет до разгромного. Перед перерывом уругвайцы отыграли один мяч — отличился Джорджиан де Арраскаэта.
В середине второй половины уругвайская команда осталась в меньшинстве. На 64-й минуте Родриго Бентанкур получил красную карточку. Играя в большинстве американцы забили пятый мяч — автором гола стал Таннер Тессманн.
Товарищеский матч
США — Уругвай — 5:1 (4:1)
Голы: Берхалтер, 17 — 1:0. Фримэн, 20 — 2:0. Фримэн, 31 — 3:0. Луна, 42 — 4:0. де Арраскаэта, 45+1 — 4:1. Тессманн, 68 — 5:1.
Удаление: Бентанкур (У), 64.
Slim Tallers
А любитель армянских футболистов Нобель вчера заявлял,что США с Канадой слабые сборные,и Россия их порвала бы. Ну-ну.
19.11.2025
echo2011
И это не хоккей,баскетбол и волейбол!
19.11.2025