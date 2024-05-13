Стал известен расширенный состав сборной Белоруссии на матчи с Россией и Израилем

Главный тренер сборной Белоруссии Карлос Алос Феррер определился с расширенным списком игроков на товарищеские матчи национальной команды против сборных России и Израиля.

В расширенный состав вошли 40 футболистов:

Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтер», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»), Евгений Абрамович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Михаил Козакевич («Динамо-Брест»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Денис Левицкий, Алексей Залеский (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Павел Чикида («Славия-Мозырь»), Максим Касараб («Динамо-Брест»), Илья Москаленчик («Тюмень», Россия).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Иван Бахар («Арсенал», Тула, Россия), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Балтика», Россия), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Евгений Березкин («Кызыл-Жар», Петропавловск, Казахстан), Кирилл Кириленко («Славия-Мозырь»), Ярослав Орешкевич («Динамо-Брест»).

Нападающие: Михаил Гордейчук («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Балтика», Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Евгений Шикавка («Корона», Кельце, Польша), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арока», Португалия).