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Сегодня, 21:59

Стартовала продажа билетов на матчи женских сборных России и КНДР

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Российский футбольный союз (РФС) анонсировал начало продажи билетов на товарищеские матчи женской сборной России с КНДР. Встречи пройдут 12 и 15 июля в Москве. Для посещения игр карта болельщика не требуется.

Сборная КНДР является трехкратным чемпионом Азии (2001, 2003, 2008) и занимает 10 место в рейтинге ФИФА, опережая Нидерланды, Австралию, Данию, Италию и Норвегию. Эта команда станет самым сильным соперником команды Юрия Красножана за последние несколько лет.

Сборная России занимает 27-е место в рейтинге ФИФА. В 2024 году коллектив провел 5 товарищеских матчей — разгромил Ботсвану (4:0), дважды обыграл Эквадор (4:0, 3:2) и дважды встретился с Уругваем (1:1, 1:2).

Футбол
Юрий Красножан
ФИФА
0
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