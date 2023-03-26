Стипиди — об идее провести финал FONBET Кубка России в ОАЭ: «Вы что, совсем одурели?»

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о товарищеском матче «Зенита» на выезде с «Фенербахче» (2:2).

«Проводить клубные товарищеские матчи во время игр сборных — прекрасная идея. Она была в Советском Союзе, она была и в 90-х годах. Загляните в историю и все увидите. «Зенит» молодцы, поехали и достаточно интересно сыграли с хорошей турецкой командой. Также поддержали турецкий народ и сирийский народ, которые пострадали от землетрясения. Только не надо ни в коем случае, как предлагают одни ребятишки, проводить финал Кубка России ОАЭ. Кто это предложил, вы что, совсем одурели? Да, нас отстранили, да, по политическим причинам, но надо все делать, чтобы у нас турниры тоже проходили. Почему нам не привлечь, к примеру, азиатские команды, я не могу понять», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче» прошел 23 марта в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».