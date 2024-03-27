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27 марта, 04:05

Кроос: «Несколько месяцев назад после быстрого пропущенного гола Германия наверняка бы развалилась»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в товарищеском матче.

«Несколько месяцев назад после счета 0:1 мы наверняка развалились бы, но сегодня этого не произошло. Я горжусь командой, которая выходит из очень и очень сложного периода. Это показывает, что, несмотря ни на что, команда обрела уверенность в последнем матче (против Франции). Хорошая новость в том, что мы провели два хороших товарищеских матча. Плохая новость в том, что это не принесет нам очков в турнире. Мы обрели то, чего нам не хватало в последние несколько недель: уверенности в своих действиях, и я надеюсь, что мы сможем провести хороший турнир», — цитирует L'Equipe Крооса.

На Евро-2024 сборная Германии сыграет против команд Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

Игроки Германии и&nbsp;Нидерландов. Германия обыграла Нидерланды в товарищеском матче
Тони Кроос
Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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