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29 сентября, 06:24

«Тоттенхэм» возмущен расистским поведением болельщиков в адрес Ришарлисона

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тоттенхэм» отреагировал на проявление расизма в адрес нападающего Ришарлисона во время товарищеского матча с Тунисом (5:1).

«Мы возмущены расистскими оскорблениями в адрес Ришарлисона во время вчерашней игры между Бразилией и Тунисом. Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Мы с тобой, Риши», — написала пресс-служба лондонского клуба.

Во время игры, проходившей во Франции, болельщики бросили в ноги Ришарлисону банан, когда футболист праздновал забитый гол на 19-й минуте.

Ришарлисон. В нападающего сборной Бразилии Ришарлисона бросили банан во время товарищеского матча с Тунисом

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
Ришарлисон
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