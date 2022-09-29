«Тоттенхэм» возмущен расистским поведением болельщиков в адрес Ришарлисона

«Тоттенхэм» отреагировал на проявление расизма в адрес нападающего Ришарлисона во время товарищеского матча с Тунисом (5:1).

«Мы возмущены расистскими оскорблениями в адрес Ришарлисона во время вчерашней игры между Бразилией и Тунисом. Расизму нет места ни в футболе, ни где-либо еще. Мы с тобой, Риши», — написала пресс-служба лондонского клуба.

Во время игры, проходившей во Франции, болельщики бросили в ноги Ришарлисону банан, когда футболист праздновал забитый гол на 19-й минуте.