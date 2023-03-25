Тарханов: «Поражение ЦСКА от 2Drots ничего не значит»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал поражение московского ЦСКА команде из Медиалиги 2Drots в товарищеском матче (1:2).

«Это товарищеская игра, почему бы не участвовать? Раньше итальянские клубы за четыре дня до игры брали слабые клубы и набивали, чтобы почувствовать голевые ситуации. Это поражение ЦСКА ничего не значит. Это товарищеская игра, ясно что такого настроя не было», — приводит слова Тарханова издание «Спорт День За Днем».

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).