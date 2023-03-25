0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 19:35

Тарханов: «Поражение ЦСКА от 2Drots ничего не значит»

Тарханов отреагировал на поражение ЦСКА от 2Drots в товарищеском матче
Галина Глазко
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал поражение московского ЦСКА команде из Медиалиги 2Drots в товарищеском матче (1:2).

«Это товарищеская игра, почему бы не участвовать? Раньше итальянские клубы за четыре дня до игры брали слабые клубы и набивали, чтобы почувствовать голевые ситуации. Это поражение ЦСКА ничего не значит. Это товарищеская игра, ясно что такого настроя не было», — приводит слова Тарханова издание «Спорт День За Днем».

В составе армейцев единственный гол забил форвард Федор Чалов. За 2Drots отличились Владислав Ослоновский («Слон») и Станислав Манаев («Мана»).

Источник: https://sportsdaily.ru/news/tarkhanov-porazhenie-tsska-v-matche-s-2drots-nichego-ne-znachit
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
1
Обсудить
Читайте также
Названа причина срыва боя Усика и Фьюри
Еще один рекорд Овечкина! Никто не забивал по 40 голов за сезон чаще
В МИД Италии высказались о намерении Британии поставить Киеву снаряды с ураном
Медведев поддержал скачивание недоступного в России западного контента
NYT сообщила о конфликтах и мошенничестве в рядах американских наемников на Украине
Зеленский заявил об отсутствии предложения о переговорах с Си Цзиньпином
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грушевский поддержал проведение товарищеских матчей с МФЛ

Карвальо восхитился стадионом ЦСКА