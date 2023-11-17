УЕФА заставил Украину провести товарищеский матч

Вчера сборная Украины, которой 20 ноября предстоит решающий отборочный матч Евро-2024 с Италией, провела контрольную игру с польской «Лехией». Эта встреча, завершившаяся победой команды Сергея Реброва (2:0), не входила в его планы. 6 ноября он в интервью Telegram-каналу Взбiрна заявил, что не нуждается в таком спарринге, но «УЕФА сказал, что мы должны провести эту игру».

Дело в том, что возникла ситуация, которую можно оценить так, что конкуренты оказались не в равных условиях. Сегодня, 17 ноября, у сборной Италии отборочный матч с Северной Македонией. А через трое суток, 20-го числа, встреча в Леверкузене с Украиной. А у той, выходит, был бы полноценный цикл подготовки к важнейшей встрече.

Итальянцы якобы поставили вопрос перед УЕФА. А тот, в свою очередь, настоял, чтобы украинцы сыграли пусть и товарищеский, но матч, состоящий из 90 минут. И даже предложил соперника — команду Лаоса. Но Украина договорилась встретиться с «Лехией» в Гданьске, где и проводит свой сбор.

Матч больше походил на двусторонку, Ребров использовал разные составы до и после перерыва и задействовал больше 20 футболистов. Но требование УЕФА выполнил.