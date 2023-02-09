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Сегодня, 17:55

Гол Сутормина принес «Зениту» победу над «Урарту» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
«Урарту» — «Зенит» — 0:1.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» обыграл армянский «Урарту» в товарищеском матче — 1:0.

Единственный гол в игре на 59-й минуте забил полузащитник Алексей Сутормин.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 10 февраля против клуба «Арарат-Армения».

Товарищеский матч

«Урарту» (Армения) — «Зенит» (Россия) — 0:1 (0:0)

Гол: Сутормин, 59.

«Зенит»: Васютин, Чистяков, Круговой (Шайхтдинов, 46. Кирш, 80), Адамов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Бакаев, Козлов, Кассьерра (Белохонов, 46), Барановский (Саусь, 75).

9 февраля.

Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
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