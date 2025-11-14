Узбекистан победил Египет в товарищеском матче, Урунов сделал дубль

14 ноября, 20:58
Сборная Узбекистана обыграла Египет в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила в городе Эль-Айн (ОАЭ).
Два гола забил хавбек Остон Урунов.
Египет 6 декабря сыграет с ОАЭ в Кубке арабских наций. 5 июня Узбекистан сыграл вничью со сборной ОАЭ (0:0) и досрочно обеспечил себе участие в финальном турнире ЧМ-2026. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.
Saiga-спринтер
Месси не был в ГУМе ..
14.11.2025
Saiga-спринтер
Самый техниЦкий узбек сильно тоскует по ГУМу. А некто Раби/нович сильно тоскует по товару башкир-бабая, которого (вестимо- согдианца) призывал всех полюбить ..
14.11.2025
Adiоs Amigos R
Урунов > Месси
14.11.2025