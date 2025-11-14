Узбекистан победил Египет в товарищеском матче, Урунов сделал дубль

Сборная Узбекистана обыграла Египет в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила в городе Эль-Айн (ОАЭ).

Два гола забил хавбек Остон Урунов.

Египет 6 декабря сыграет с ОАЭ в Кубке арабских наций. 5 июня Узбекистан сыграл вничью со сборной ОАЭ (0:0) и досрочно обеспечил себе участие в финальном турнире ЧМ-2026. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.