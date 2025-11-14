Видео
Товарищеские матчи

14 ноября, 20:58

Узбекистан победил Египет в товарищеском матче, Урунов сделал дубль

Руслан Минаев

Сборная Узбекистана обыграла Египет в товарищеском матче — 2:0. Игра проходила в городе Эль-Айн (ОАЭ).

Два гола забил хавбек Остон Урунов.

Египет 6 декабря сыграет с ОАЭ в Кубке арабских наций. 5 июня Узбекистан сыграл вничью со сборной ОАЭ (0:0) и досрочно обеспечил себе участие в финальном турнире ЧМ-2026. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.

3

  • Saiga-спринтер

    Месси не был в ГУМе ..

    14.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Самый техниЦкий узбек сильно тоскует по ГУМу. А некто Раби/нович сильно тоскует по товару башкир-бабая, которого (вестимо- согдианца) призывал всех полюбить ..

    14.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Урунов > Месси

    14.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Остон Урунов
    Сборная Египта по футболу
    Сборная Узбекистана по футболу
