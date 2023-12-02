В Бразилии допустили возможность проведения товарищеского матча с Россией в 2025 году

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва оценил вероятность проведения товарищеского матча со сборной России.

«У нас уже объявлены матчи на 2024 год, поэтому нам будет сложно выбрать окно для товарищеского матча со сборной России. Обсуждается вопрос организации товарищеской встречи в 2025 году, но об этом пока рано говорить. Если у нас появится возможность сыграть в следующем году и наши федерации договорятся, то мы об этом сообщим», — цитирует Пайву Sport24.

В этом году сборная России провела восемь матчей. Команда обыгрывала Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0). Также в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1), молодежной сборной Египта (1:1), Катаром (1:1) и Кенией (2:2). И один раз проиграла «молодежке» Египта (1:2).

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.