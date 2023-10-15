В «Нефтчи» рассказали подробности организации возможного матча против «Зенита»

В пресс-службе «Нефтчи» ответили на вопрос «СЭ» об организации возможного товарищеского матча против «Зенита» в ноябре. Ранее «СЭ» сообщал, что у сине-бело-голубых на ноябрь запланирована поездка в Баку на игру с «Нефтчи».

«Есть только устная договоренность. Детали контракта по товарищескому матчу так же обговорены. Ждем сам контракт от питерской стороны. Точная дата матча? Знаем, что это ноябрь. Мы предложили свои даты, сейчас мяч на стороне «Зенита», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Зенит» после 11 туров занимает третье место в чемпионате России, набрав 20 очков.