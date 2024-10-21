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Сегодня, 15:39

В Непале считают интересной идеей потенциальный матч со сборной России по футболу

Алина Савинова
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Министр по делам молодежи и спорта Непала Теджу Лал Чаудхари оценил идею проведения футбольного матча между сборной страны и национальной командой России.

«Это интересная идея. Мы можем ее обсудить в рамках нашего потенциального сотрудничества», — цитирует Чаудхари ТАСС.

В воскресенье, 20 октября, Чаудхари в составе делегации министров спорта из стран зарубежья посетил «Лужники» с экскурсией.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу

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