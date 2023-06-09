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Сегодня, 15:14

В ретро-матче сборная России — «Зенит» примут участие Саенко, Адамов и Колодин

Алина Савинова
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Организаторы ретро-матча между сборной России и «Зенитом» подтвердили участие экс-полузащитника «Спартака» Ивана Саенко. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Саенко выступал за сборную России с 2006 по 2008 год. В составе национальной команды он стал бронзовым призером чемпионата Европы в Австрии.

Кроме того, на матч приедут бывший защитник «Динамо» Денис Колодин и лучший бомбардир чемпионата России 2007 года Роман Адамов.

Также подтверждено участие в матче Владимира Габулова, Рената Янбаева, Романа Шишкина, Юрия Жиркова, Игоря Семшова, Владимира Быстрова, Олега Иванова, Александра Павленко, Егора Титова и Романа Павлюченко, которые выступят за сборную.

Отмечается, что за обе команды готовы сыграть Роман Широков, Константин Зырянов и Андрей Аршавин.

Ретро-матч состоится 15 июня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-retro-matche-sbornaya-rossii-zenit-sy-grayut-saenko-adamov-i-kolodin/
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Иван Саенко
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