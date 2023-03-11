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Сегодня, 15:42

В сборной Ирака рассказали, где команда будет готовиться к товарищескому матчу с Россией

Алина Савинова
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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, где команда будет готовиться к товарищескому матчу с Россией.

«Сборная Ирака будет готовиться к матчу против России в Сочи. Выбрали этот город из-за того, что в других городах России зима и неблагоприятные условия для подготовки. В Санкт-Петербург команда прибудет за два дня-сутки до начала матча», — приводит Sport24 слова Имада.

Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». 23 марта россияне сыграют против Ирана в Тегеране.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-11-v-sbornoy-iraka-rasskazali-gde-komanda-budet-gotovitsya-k-matchu-protiv-rossii
Сборная Ирака по футболу
Сборная России по футболу
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