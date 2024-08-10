Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Китай
Бразилия
Рейтинг УЕФА
OLIMPBET-Суперкубок России
Гид по Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая лига
ЮФЛ
Олимпиада
Статьи
Кубок Америки
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 21:46

В сборной Таджикистана не исключили организацию матча с Россией в 2024 году

Telegram Дзен

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча с Россией в 2024 году.

«В сентябре наша сборная участвует на кубке независимости Малайзии, а команда России, насколько мне известно, сыграет на товарищеском турнире во Вьетнаме. Потом в октябре у Таджикистана запланированы матчи Кубка короля Таиланда — будет два матча.

Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет», — приводит слова Салиева Sport24.

В ноябре 2022 года сборные Казахстана и России сыграли вничью (0:0) друг с другом в Душанбе

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
0
Читайте также
Сборная Китая с российским тренером впервые в истории выиграла золото в художественной гимнастике
Близнюк рассказала, как помогла гимнасткам из КНР стать олимпийскими чемпионками в Париже
Обстановка в Курской области признана ЧС федерального характера
Ассистентский рекорд 19-летнего Батракова и Дагестан, которому опять не дали пенальти. Что случилось в матче «Локомотив» - «Динамо» Махачкала
На 72-м году жизни умер заслуженный артист РФ Александр Яськов
Кенийский марафонец Кипчоге впервые в карьере остался без медали Олимпиады
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» вырвал ничью у «Лейпцига», проигрывая до 70-й минуты