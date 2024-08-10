В сборной Таджикистана не исключили организацию матча с Россией в 2024 году

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча с Россией в 2024 году.

«В сентябре наша сборная участвует на кубке независимости Малайзии, а команда России, насколько мне известно, сыграет на товарищеском турнире во Вьетнаме. Потом в октябре у Таджикистана запланированы матчи Кубка короля Таиланда — будет два матча.

Ведем ли мы переговоры с Россией о товарищеском матче? На ноябрь мы ищем спарринг-партнера для домашнего матча. Переговоры на этот счет ведутся, но конкретики нет», — приводит слова Салиева Sport24.

В ноябре 2022 года сборные Казахстана и России сыграли вничью (0:0) друг с другом в Душанбе