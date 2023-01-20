В «Спартаке» рассказали о причинах отказа «Левски» от товарищеского матча

В «Спартаке» рассказали о причинах отказа «Левски» от товарищеского матча.

«В своем письме представители «Левски» заявили, что с уважением относятся к нашему клубу и рассчитывают на новые встречи в будущем. Однако из-за реакции болельщиков они приняли решение отказаться от матча 22 января», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Сегодня, 20 января, «Левски» известил москвичей об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Ранее фанаты болгарского клуба протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими командами.

RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривал возможность сыграть товарищеские матчи с российскими командами в цветах украинского флага — в синих футболках и желтых шортах.