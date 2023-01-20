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Сегодня, 15:00

В «Спартаке» рассказали о причинах отказа «Левски» от товарищеского матча

Виктория Кравченко
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В «Спартаке» рассказали о причинах отказа «Левски» от товарищеского матча.

«В своем письме представители «Левски» заявили, что с уважением относятся к нашему клубу и рассчитывают на новые встречи в будущем. Однако из-за реакции болельщиков они приняли решение отказаться от матча 22 января», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Сегодня, 20 января, «Левски» известил москвичей об отказе от товарищеского матча, который должен был состояться 22 января в Дубае.

Ранее фанаты болгарского клуба протестовали против того, чтобы команда проводила товарищеские матчи с российскими командами.

RT со ссылкой на Sportal сообщал, что болгарский клуб рассматривал возможность сыграть товарищеские матчи с российскими командами в цветах украинского флага — в синих футболках и желтых шортах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Левски
ФК Спартак (Москва)
14
1
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«Левски» известил «Спартак» об отказе от товарищеского матча