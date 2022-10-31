В Таджикистане заявили об отсутствии давления со стороны ФИФА из-за матча со сборной России

Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев в комментарии для «СЭ» заявил, что ФИФА и Азиатская конфедерация футбола не оказывали давление на Федерацию футбола страны из-за матча со сборной России.

«Никакого давления со стороны ФИФА и АФК нет. Федерация футбола Таджикистана уже получила со стороны ФИФА авторизацию товарищеских матчей между национальными сборными Таджикистана и России по футзалу, которые пройдут 7 и 8 ноября в Душанбе. Необходимые документы также были отправлены на проведение товарищеского матча между сборными по футболу», — сказал Салиев «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана запланирова на 17 ноября в Душанбе.