В Турции положительно оценили благотворительный матч с «Зенитом»: «Рад этой товарищеской игре, целью которой было помочь людям»

Турецкий спортивной журналист Ахмет Селим Кул в комментарии для «СЭ» прокомментировал ничью в товарищеском матче «Фенербахче» — «Зенит» (2:2).

«Это очень хороший опыт проводить благотворительные матчи. Люди до сих пор нуждаются в каких-то вещах. Многие города пострадали из-за землятресения. Я очень рад этой товарищеской игре, целью которой было помочь людям. Я поддерживал как «Фенербахче», так и «Зенит». Хочу поздравить обе команды. Они не использовали сегодня основной состав, а дали возможность поиграть тем, кто не часто играет и молодым игрокам. Но это шанс посмотреть на игроков, которые не часто появляются на поле. Не могу сказать, что они играли отлично. «Зенит» хорошо играл. Обе команды создавали моменты, пытались прессинговать. Я очень рад игре! Это был товарищеский матч и счет 2:2 — хороший итог встречи», — сказал Селим Кул «СЭ».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.