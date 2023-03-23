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Сегодня, 22:39

В Турции положительно оценили благотворительный матч с «Зенитом»: «Рад этой товарищеской игре, целью которой было помочь людям»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Турецкий спортивной журналист Ахмет Селим Кул в комментарии для «СЭ» прокомментировал ничью в товарищеском матче «Фенербахче» — «Зенит» (2:2).

«Это очень хороший опыт проводить благотворительные матчи. Люди до сих пор нуждаются в каких-то вещах. Многие города пострадали из-за землятресения. Я очень рад этой товарищеской игре, целью которой было помочь людям. Я поддерживал как «Фенербахче», так и «Зенит». Хочу поздравить обе команды. Они не использовали сегодня основной состав, а дали возможность поиграть тем, кто не часто играет и молодым игрокам. Но это шанс посмотреть на игроков, которые не часто появляются на поле. Не могу сказать, что они играли отлично. «Зенит» хорошо играл. Обе команды создавали моменты, пытались прессинговать. Я очень рад игре! Это был товарищеский матч и счет 2:2 — хороший итог встречи», — сказал Селим Кул «СЭ».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.

Капитаны &laquo;Фенербахче&raquo; и &laquo;Зенита&raquo; перед благотворительным матчем. «Зенит»: ничья на евровыезде. Спарринг с «Фенербахче» завершился миром

ФК Зенит
ФК Фенербахче
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