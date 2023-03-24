В Турции рассказали подробности драки болельщиков «Зенита» и «Фенербахче»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан в комментарии для «СЭ» рассказал подробности конфликта на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» во время товарищеского матча между «Зенитом» и «Фенербахче» (2:2).

«После гола «Зенита» российские болельщики сильно радовались на трибунах. Во время празднования гола они повздорили с фанатами «Фенербахче» и сотрудниками полиции. После этого произошла стычка между российскими и турецкими фанатами. В результате российских болельщиков вывели со стадиона», — сказал Озджан «СЭ».

В конце первого тайма на трибуне стадиона «Шюкрю Сарачоглу» произошел конфликт между турецкими фанатами и болельщиками сине-бело-голубых. В Генконсульстве России в Стамбуле сообщили об отсутствии задержанных после драки на матче «Фенербахче» и «Зенита».