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Сегодня, 19:45

В «Зените» не стали опровергать информацию о товарищеском матче с «Фенербахче»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о проведении товарищеского матча против «Фенербахче».

Ранее РИА «Новости» соообщило о достижении договоренности с турецким клубом.

«Ждите официального сообщения», — сказал Медведев «СЭ».

«СЭ» 8 октября сообщал, что «Фенербахче» рассматривает возможность проведения матча с «Зенитом» в ноябре.

Стамбульцы после 7 туров занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 16 очков.

«Зенит» находится на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах.

ФК Зенит
ФК Фенербахче
Александр Медведев (руководитель)

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