В «Зените» не стали опровергать информацию о товарищеском матче с «Фенербахче»

Сегодня, 19:45
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о проведении товарищеского матча против «Фенербахче».
Ранее РИА «Новости» соообщило о достижении договоренности с турецким клубом.
«Ждите официального сообщения», — сказал Медведев «СЭ».
«СЭ» 8 октября сообщал, что «Фенербахче» рассматривает возможность проведения матча с «Зенитом» в ноябре.
Стамбульцы после 7 туров занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 16 очков.
«Зенит» находится на третьем месте в таблице РПЛ, набрав 26 очков в 11 матчах.