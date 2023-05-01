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Сегодня, 18:55

Газзаев — о ретро-матче: «Каждый из нас приложит максимум усилий для хорошей игры»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер сталинградского «Динамо» Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ретро-матча между «Спартаком» и бело-голубыми в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

«Хочу всех поблагодарить за такое внимание. Сегодняшний матч посвящен тем людям, которые отдали жизнь за победу в ВОВ. Это не только бойцы, но и футболисты, которые через два месяца на этом стадионе в разрушенном городе провели матч в жизни. Для нас всех это большая честь и гордость играть в ретро матче и отдать дань памяти тем, кто отстоял город герой Волгоград. Приехали все игроки, которые добивались больших успехов. Каждый из нас приложит максимум усилий для хорошей игры», — сказал Газзаев.

Также Газзаев предложил провести следующий товарищеский матч.

«Предлагаю легендам Ротора сыграть с легендами Алании. Это были две ведущие команды чемпионата», — добавил Газзаев.

Игра пройдет в Волгограде сегодня, 1 мая, начало — в 20.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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