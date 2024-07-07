Газзаев: «Матч легенд России и Белоруссии — большой праздник»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от ретро-матча с командой Белоруссии.

Игра, организаторами которой выступили Российский футбольный союз и Белорусская федерация футбола, состоится 7 июля в 16:30.

«Очень приятно осознавать, что у нас будет такой большой праздник — Матч легенд Белоруссии и России. Очень хочется принести радость всем болельщикам. Россияне и белорусы — братские народы, Россия и Беларусь в трудные времена всегда помогали друг другу», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Газзаев тренировал сборную России с 2002 по 2003 год. Под его руководством команда провела 9 матчей: 4 победы, 2 ничьи и 3 поражения.