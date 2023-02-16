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Сегодня, 13:28

Газзаев — о возможном матче с Ираном: «Когда мы находимся в изоляции, любая международная игра дает многое»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал «СЭ» возможное проведение товарищеского матча между сборными России и Ирана в марте. Ранее об этом сообщило издание Tasnim.

«Чем больше матчей сборная будет играть на международном уровне, тем лучше. Если такая возможность есть, надо ей пользоваться. Сборная всегда должна проводить контрольные матчи. Это только плюс. Когда мы находимся в изоляции, любая международная игра дает многое. Такие матчи важны, как для дебютантов, так и для остальных игроков национальной команды. Карпин делает акцент на молодежи? Абсолютно правильно работать на перспективу. Сборная должна развиваться», — сказал Газзаев «СЭ».

В Иран также отправится женская сборная России.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Газзаев
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Источник: сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Ираном
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